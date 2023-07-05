Украина выиграла медальный зачет юниорского Евро по борьбе
Наша сборная второй раз подряд выигрывает этот турнир.
В Испании завершился юниорский Евро по борьбе, на котором Украина выиграла 17 медалей.
Такой результат позволил нашей сборной возглавить медальный зачет. Кроме того, украинские борцы стали первыми как по количеству медалей в целом, так и отдельно по золоту.
Самой успешной стала женская сборная, которая пополнила копилку команду сразу шестью золотыми медалями.
Все медали Украина на юниорском Евро:
Греко-римская борьба
- Серебро: Марко Волошин (55 кг)
- Бронза: Ирфан Мирзоев (72 кг), Руслан Абдиев (77 кг), Иван Чмырь (82 кг), Владислав Луб (97 кг)
Женская борьба
- Золото: Виктория Слободенюк (50 кг), Мария Ефремова (53 кг), Алина Филиппович (57 кг), Ирина Бондарь (62 кг), Манола Скобельская (68 кг), Ирина Заблоцкая (72 кг)
- Бронза: Юлия Плахнюк (59 кг), Мария Зенкина (76 кг)
Вольная борьба
- Золото: Никита Зубаль (65 кг), Иван Примаченко (97 кг)
- Бронза: Иван Черногуз (86 кг), Владимир Кочанов (125 кг)
Медальный зачет Евро-2023 (U20): топ-5
- Украина - 8 золото + 1 серебро + 8 бронза = 17 медалей
- Азербайджан - 4+4+7 = 15
- Турция - 4+4+7 = 15
- Грузия - 4+3+3 = 10
- Венгрия - 3+2+3 = 8
Ранее, напомним, определились все участники женского чм-2023 по гандболу.