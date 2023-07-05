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Украина выиграла медальный зачет юниорского Евро по борьбе

Наша сборная второй раз подряд выигрывает этот турнир.
Сегодня, 10:11
Ирина Заблоцкая / uww.org
Ирина Заблоцкая / uww.org

В Испании завершился юниорский Евро по борьбе, на котором Украина выиграла 17 медалей.

Такой результат позволил нашей сборной возглавить медальный зачет. Кроме того, украинские борцы стали первыми как по количеству медалей в целом, так и отдельно по золоту.

Самой успешной стала женская сборная, которая пополнила копилку команду сразу шестью золотыми медалями. 

Все медали Украина на юниорском Евро:

Греко-римская борьба

  • Серебро: Марко Волошин (55 кг)
  • Бронза: Ирфан Мирзоев (72 кг), Руслан Абдиев (77 кг), Иван Чмырь (82 кг), Владислав Луб (97 кг)

Женская борьба

  • Золото: Виктория Слободенюк (50 кг), Мария Ефремова (53 кг), Алина Филиппович (57 кг), Ирина Бондарь (62 кг), Манола Скобельская (68 кг), Ирина Заблоцкая (72 кг)
  • Бронза: Юлия Плахнюк (59 кг), Мария Зенкина (76 кг)

Вольная борьба

  • Золото: Никита Зубаль (65 кг), Иван Примаченко (97 кг)
  • Бронза: Иван Черногуз (86 кг), Владимир Кочанов (125 кг)

Медальный зачет Евро-2023 (U20): топ-5

  1. Украина - 8 золото + 1 серебро + 8 бронза = 17 медалей
  2. Азербайджан - 4+4+7 = 15
  3. Турция - 4+4+7 = 15
  4. Грузия - 4+3+3 = 10
  5. Венгрия - 3+2+3 = 8

Ранее, напомним, определились все участники женского чм-2023 по гандболу.


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