Украина выиграла медальный зачет юниорского Евро по борьбе

Наша сборная второй раз подряд выигрывает этот турнир.

В Испании завершился юниорский Евро по борьбе, на котором Украина выиграла 17 медалей.

Такой результат позволил нашей сборной возглавить медальный зачет. Кроме того, украинские борцы стали первыми как по количеству медалей в целом, так и отдельно по золоту.

Самой успешной стала женская сборная, которая пополнила копилку команду сразу шестью золотыми медалями.

Все медали Украина на юниорском Евро:

Греко-римская борьба

Серебро: Марко Волошин (55 кг)

Марко Волошин (55 кг) Бронза: Ирфан Мирзоев (72 кг), Руслан Абдиев (77 кг), Иван Чмырь (82 кг), Владислав Луб (97 кг)

Женская борьба

Золото: Виктория Слободенюк (50 кг), Мария Ефремова (53 кг), Алина Филиппович (57 кг), Ирина Бондарь (62 кг), Манола Скобельская (68 кг), Ирина Заблоцкая (72 кг)

Виктория Слободенюк (50 кг), Мария Ефремова (53 кг), Алина Филиппович (57 кг), Ирина Бондарь (62 кг), Манола Скобельская (68 кг), Ирина Заблоцкая (72 кг) Бронза: Юлия Плахнюк (59 кг), Мария Зенкина (76 кг)

Вольная борьба

Золото: Никита Зубаль (65 кг), Иван Примаченко (97 кг)

Никита Зубаль (65 кг), Иван Примаченко (97 кг) Бронза: Иван Черногуз (86 кг), Владимир Кочанов (125 кг)

Медальный зачет Евро-2023 (U20): топ-5

Украина - 8 золото + 1 серебро + 8 бронза = 17 медалей Азербайджан - 4+4+7 = 15 Турция - 4+4+7 = 15 Грузия - 4+3+3 = 10 Венгрия - 3+2+3 = 8

Ранее, напомним, определились все участники женского чм-2023 по гандболу.