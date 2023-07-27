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"Впечатляющие цинизм и лицемерие": росия пригласит Украину на игры дружбы

На болотах решили провести свои Олимпийские игры.
Сегодня, 19:04
володя путин
володя путин

Украинских спортсменов хотят пригласить на игры дружбы, которые пройдут в екатеринбурге в сентябре 2024 года.

Росийские чиновники заявили, что готовы принять украинских спорстменов, а также обеспечить им безопасность и равные права с другими учасниками.

"Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории, а также равные соревновательные права участия в играх дружбы", - заявил министр спорта матыцин.

Отметим, что на проведении игр дружбы настаивал лично маленький диктатор путин. Они должны стать альтернативой Олимпийским играм в Париже.

Пользователи остались шокированы заявлениями министра, назвав это все "невероятным цинизмом и лицемерием", а также предположив, что росийские чиновники продолжают жить в альтернативной реальности.

Напомним, что ранее Ольга Харлан была дисквалифицирована с ЧМ по фехтованию за отказ пожать руку росиянке.

 

 


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