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Женская сборная Украины по волейболу уступила в полуфинале Франции

Наши спортсменки ничего не смогли сделать хозяйке турнира.
Сегодня, 19:57
Женская сборная Украины по волейболу / volleyballworld.com
Женская сборная Украины по волейболу / volleyballworld.com

В субботу, 29 июля, женская сборная Украины по волейболу встречалась в полуфинале Кубка претендентов с хозяйкой турнира Францией.

Увы, наши спортсменки ничего не смогли противопоставить француженкам, уступив в трех сетах 3:0.

Завтра наша сборная попробует сразиться за третье место с проигравшим в паре Швеция - Колумбия, поединок между которыми состоится позднее сегодня.

Кубок претендентов среди женщин

Лаваль, Франция 

Франция - Украина 3:0 (25:10, 25:20, 25:22)

Ранее, напомним, мужская сборная Украины по волейболу также уступила в полуфинальном матче.


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