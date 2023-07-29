Сборная Украины по волейболу уступила Турции в полуфинале Кубка претендентов
Нашу сборную еще ждет матч за третье место.
В Дохе, Катар, прошел первый полуфинал Кубка претендентов по волейболу, где встречались Турция и Украина.
Увы, турецкая сборная оказалась сильнее, вырвав победу в непростых пяти сетах 3:2.
Однако турнир не закончился для наших парней, завтра нашим спортсменам предстоит матч за третье место с проигравшим в паре Чили - Катар.
Кубок претендентов среди мужчин
Доха, Катар
Турция - Украина 3:2 (18:25, 25:23, 25:17, 19:25, 15:13)
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