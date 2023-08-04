Украинка завоевала бронзу по дзюдо на Мастерсе в Будапеште

С 4 по 6 августа в Будапеште проходит Мастерс по дзюдо, на котором будут разыграны очки олимпийского рейтинга.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид очень удачно начала выступления с победы над олимпийской чемпионкой Рафаэлы Сильвы.

Однако на пути к финалу Дарья оступилась в последний момент, и пришлось бороться за третье место.

В матче за бронзу украинка в непростом противостоянии одолела немецкую дзюдоистку и заслужила бронозвую медаль. Это позволяет Дарье набрать хорошие баллы в олимпийский рейтинг и закрепиться в проходной зоне.

Ранее, напомним, мужская сборная Украины по волейболу стала призером Кубка претендентов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!