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Украинка завоевала бронзу по дзюдо на Мастерсе в Будапеште

Дарья Билодид показала отличный результат.
Сегодня, 21:17
Дарья Билодид / Getty Images
Дарья Билодид / Getty Images

С 4 по 6 августа в Будапеште проходит Мастерс по дзюдо, на котором будут разыграны очки олимпийского рейтинга.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид очень удачно начала выступления с победы над олимпийской чемпионкой Рафаэлы Сильвы.

Однако на пути к финалу Дарья оступилась в последний момент, и пришлось бороться за третье место.

В матче за бронзу украинка в непростом противостоянии одолела немецкую дзюдоистку и заслужила бронозвую медаль. Это позволяет Дарье набрать хорошие баллы в олимпийский рейтинг и закрепиться в проходной зоне.

Ранее, напомним, мужская сборная Украины по волейболу стала призером Кубка претендентов.

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