Мужская сборная Украины по волейболу стала призером Кубка претендентов

Украинцы одержали победу над чилийцами в матче за третье место.

В воскресенье, 30 июля, мужская сборная Украины по волейболу провела заключительный матч в рамках Кубка претендентов-2023, встретившись в поединке за третье место с Чили.

Украинские волейболисты оказались сильнее во всех трех сыгранных партиях, одержав победу со счетом 3:0 (25:21, 25:19 и 25:18) и став бронзовыми призерами турнира.

Кубок претендентов-2023. Мужчины

Матч за 3-е место

Чили - Украина 0:3 (21:25, 19:25, 18:25)

Напомним, что в полуфинале мужская сборная Украина проиграла Турции (2:3) и не смогла пробиться в Лигу наций на следующий сезон.

Ранее женская сборная Украины по волейболу уступила в матче за третье место Кубка претендентов Колумбии (1:3).