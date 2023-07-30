Женская сборная Украины по волейболу проиграла Колумбии в матче за бронзу

Наши девушки не смогли взять медалей в Кубке претендентов.

В воскресенье, 30 июля, состоялся матч за третье место Кубка претендентов, где женская сборная Украины встречалась с национальной командой Колумбии.

Наши девушки в непростом матче уступили своим оппоненткам. Итоговый счет матча 1:3.

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Ранее сборная Украины проиграла в полуфинале француженкам, разгромно уступив 0:3.

Кубок претендентов среди женщин

Лаваль, Франция

Украина - Колумбия 1:3 (23:25, 25:12, 24:26, 22:25)

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