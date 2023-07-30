iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Женская сборная Украины по волейболу проиграла Колумбии в матче за бронзу

Наши девушки не смогли взять медалей в Кубке претендентов.
Сегодня, 17:00
Украина - Колумбия
Украина - Колумбия

В воскресенье, 30 июля, состоялся матч за третье место Кубка претендентов, где женская сборная Украины встречалась с национальной командой Колумбии.

Наши девушки в непростом матче уступили своим оппоненткам. Итоговый счет матча 1:3.

Читай также: Сборная Украины по волейболу уступила Турции в полуфинале Кубка претендентов

Ранее сборная Украины проиграла в полуфинале француженкам, разгромно уступив 0:3.

Кубок претендентов среди женщин

Лаваль, Франция

Украина - Колумбия 1:3 (23:25, 25:12, 24:26, 22:25)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол Женская сборная Украины

Статьи по теме

Мужская сборная Украины по волейболу стала призером Кубка претендентов Мужская сборная Украины по волейболу стала призером Кубка претендентов
Сборная Украины по волейболу благодаря победе над Китаем вышла в полуфинал Кубка претендентов Сборная Украины по волейболу благодаря победе над Китаем вышла в полуфинал Кубка претендентов
Украинские волейболистки разобрались со Швецией в первом матче финала Золотой Евролиги Украинские волейболистки разобрались со Швецией в первом матче финала Золотой Евролиги
Женская сборная Украины по хоккею на траве завоевала бронзу на чемпионате Европы Женская сборная Украины по хоккею на траве завоевала бронзу на чемпионате Европы
Помочь журналистам

Видео

Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута
Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс18:58
"Один сосед хочет все захватить, а другой нам помогает": Усик высказался о россии и Польше
Украина18:45
Александрия - Кривбасс: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина18:32
Стали известны сроки восстановления защитника Шахтера после травмы
Формула 118:29
Ферстаппен и Перес принесли золотой дубль Ред Булл на Гран-при Бельгии
Украина18:00
Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Другие17:58
Мужская сборная Украины по волейболу стала призером Кубка претендентов
Формула 117:54
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 117:52
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 117:46
Гран-при Бельгии: Ферстаппен выиграл гонку, Перес и Леклер приехали на подиум
Украина17:43
Ванат – автор первого дубля в УПЛ сезона-2023/24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK