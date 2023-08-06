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57 пловцов заболели диареей на чемпионате мира по триатлону

Водоем, где проходили соревнования, оказался сильно загрязнен.
Сегодня, 18:19
Чемпионат мира по триатлону / Getty Images
Чемпионат мира по триатлону / Getty Images

На этапе чемпионата мира по триатлону в Сандерленде часть пловцов заболела из-за бактерий в воде.

После очередного заплыва, в котором приняло участие около двух тысяч человек, 57 спортсменов пожаловались на острую диарею.

За три дня до соревнований Министерство здравоохранения провело пробы качества воды и оказалось, что уровень кишечной палочки в 39 раз превышает нормы.

Качество воды сильно ухудшилось из-за сброса сточных вод. Однако британская федерация триатлона заявила, что пробы были взяты не в том месте, где проходили соревнования.

Сейчас все заболевшие находятся под присмотром врачей, которые пытаются определить, что именно заразило спортсменов.

Ранее, напомним, сообщалось, что мадридский Реал готовится сделать предложение по Мбаппе.

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