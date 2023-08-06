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Реал готов сделать первое предложение по Мбаппе

Француз может присоединиться к клубу уже этим летом.
Сегодня, 15:30
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Трансферная сага Килиана Мбаппе продолжает набирать обороты.

Как сообщает Le Parisien, Реал Мадрид готовится сделать первое предложение по французскому форварду. Его детали не сообщаются.

Также источник отмечает, что футболист, возможно, покинет стан ПСЖ уже этим летом после того, как был помещен в трансферный список.

Напомним, ранее сообщалось, что звездный игрок Реала встретился с Мбаппе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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