Агентcкая работа: Звезда Реала восхитился встречей с Мбаппе

Мадридцы пытаются переманить француза в свою команду.

Нападающий сборной Бразилии и Реала Родриго опубликовал новую фотографию в Instagram.

Звездный футболист оказался на одной вечеринке вместе с форвардом сборной Франции и ПСЖ Килианом Мбаппе.

Читай также: Произвел впечатление: Полузащитник Реала похвастался игрой на музыкальном инструменте

Родриго прокомментировал фото достаточно лаконично, но доступно: "KM", добавив смайл огня.

Напомним, Мбаппе отклонил предложение нового контракта от ПСЖ. Реал является главным претендентом на футболиста, а переход может состояться в следующем году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!