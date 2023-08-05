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Агентcкая работа: Звезда Реала восхитился встречей с Мбаппе

Мадридцы пытаются переманить француза в свою команду.
Сегодня, 13:45
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и Реала Родриго опубликовал новую фотографию в Instagram.

Звездный футболист оказался на одной вечеринке вместе с форвардом сборной Франции и ПСЖ Килианом Мбаппе.

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Родриго прокомментировал фото достаточно лаконично, но доступно: "KM", добавив смайл огня.

Напомним, Мбаппе отклонил предложение нового контракта от ПСЖ. Реал является главным претендентом на футболиста, а переход может состояться в следующем году.

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