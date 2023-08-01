Произвел впечатление: Полузащитник Реала похвастался игрой на музыкальном инструменте

Полузащитник мадридского Реала и сборной Франции Орельен Чуамени продемонстрировал свои музыкальные навыки, сыграв на рояле.

В одном из отелей Далласа, где мадридский клуб разместился во время предсезонного турне по США, французский футболист увидел музыкальный инструмент, сел за него и удивил окружающих своим скрытым талантом.

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Чуамени виртуозно исполнил композицию Experience итальянского композитора Людовико Эйнауди, а его одноклубники, которые присутствовали при этом, похоже, остались под впечатлением.

A Tchouameni tambien se le da bien tocar el piano 🎹



pic.twitter.com/CvjadebVnJ — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) July 31, 2023

Ранее сообщалось, что Барселона уничтожила Реал в товарищеском матче.

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