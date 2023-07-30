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Барселона уничтожила Реал в товарищеском матче

Первое Эль-Класико нового сезона осталось за "сине-гранатовыми".
Сегодня, 09:23
Барселона - Реал / Getty Images
Барселона - Реал / Getty Images

В ночь на воскресенье, 30 июля, состоялся товарищеский матч Барселоны и Реала. Победу в нем одержали каталонцы со счетом 3:0.

Команды с первых минут начали весьма активно идти в атаку, однако забить удалось "сине-гранатовым". Усман Дембеле ударом с острого угла поразил ворота Тибо Куртуа.

Через некоторое время Реал получил право реализовать пенальти после игры рукой одного из игроков Барселоны в своей штрафной. Винисиус пробил в перекладину с точки.

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Следующие 60 минут команды только то и делали, что фолили, забывая о необходимости забивать голы. Каталонцы первыми вспомнили об этом, после чего воспитанник клуба Фермин Марин отважился на дальний удар, который залетел в верхний угол.

Поставить точку пришлось Феррану Торресу. Испанец показал хороший контроль мяча, перекинув Куртуа и со второго касания занеся снаряд в ворота.

Барселона - Реал 3:0

Голы: Дембеле, 15, Марин, 85, Торрес, 90+1

Барселона: тер Штеген, Араухо (Эззальзули, 76), Кристенсен (Эрик Гарсия, 29), Кунде, Бальде (Дест, 76), Гюндоган (Серджи Роберто, 42), Ромеу (Ферран Торрес, 76), де Йонг (Алонсо, 76), Педри (Марин, 66), Дембеле (Рафинья, 66), Левандовски (Фати, 76).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди (Фран Гарсия, 45), Вальверде (Кроос, 58), Камавинга (Модрич, 58), Тчуамени, Беллингем (Хоселу, 73), Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 83).

Предупреждения: Тчуамени (25), Камавинга (34), де Йонг (41), Карвахаль (45), Кунде (62), Ромеу (71), Алаба (81).

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