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Винисиус изъявил желание стать новым пенальтистом Реала

Бразилец хочет исполнять 11-метровые.
Сегодня, 19:20
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус Жуниор изъявил желание стать новым штатным пенальтистом. Об этом сообщает издание Marca.

На недавней тренировке "сливочных" в Лос-Анджелесе бразилец отрабатывал 11-метровые удары вместе с помощником Карло Анчелотти.

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Напомним, ранее все пенальти пробивал форвард Карим Бензема, однако летом француз покинул Реал, ввиду чего данная роль стала вакантной.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего бразильца 10 голов и 9 ассистов в 33 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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