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Новое трио: Звездные игроки Реала похвастались своей готовностью, проведя совместную тренировку

Родриго, Эдуарду Камавинга и Винисиус Жуниор готовы стать лидерами мадридского клуба.
Сегодня, 13:30
Родриго, Эдуарду Камавинга и Винисиус Жуниор / instagram.com/rodrygogoes
Родриго, Эдуарду Камавинга и Винисиус Жуниор / instagram.com/rodrygogoes

Футболисты мадридского Реала Родриго, Эдуарду Камавинга и Винисиус Жуниор проводят совместный отпуск перед тем, как отправится с командой в турне.

Звездные игроки сейчас находятся в Бразилии, где наслаждаются отдыхом. Несмотря на расслабляющую обстановку, футболисты не забывают тренироваться.

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Родриго, Камавинга и Винисиус Жуниор провели совместную тренировку. Игроки выполнили беговые упражнения, восстанавливая свой тонус.

Ранее сообщалось, что пост о переходе турецкого вундеркинда в Реал стал самым популярным в истории клуба.


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