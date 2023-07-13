Новое трио: Звездные игроки Реала похвастались своей готовностью, проведя совместную тренировку
Родриго, Эдуарду Камавинга и Винисиус Жуниор готовы стать лидерами мадридского клуба.
Футболисты мадридского Реала Родриго, Эдуарду Камавинга и Винисиус Жуниор проводят совместный отпуск перед тем, как отправится с командой в турне.
Звездные игроки сейчас находятся в Бразилии, где наслаждаются отдыхом. Несмотря на расслабляющую обстановку, футболисты не забывают тренироваться.
Читай также: Медовый месяц: Новая жена Куртуа поразила подписчиков блестящим бикини
Родриго, Камавинга и Винисиус Жуниор провели совместную тренировку. Игроки выполнили беговые упражнения, восстанавливая свой тонус.
Ранее сообщалось, что пост о переходе турецкого вундеркинда в Реал стал самым популярным в истории клуба.