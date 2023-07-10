Медовый месяц: Новая жена Куртуа поразила подписчиков блестящим бикини

Голкипер сборной Бельгии и мадридского Реала после окончания футбольного сезона женился на Мишель Герциг.

Пара отправилась на медовый месяц на Ибицу, чтобы посвятить время друг другу и семье.

Мишель опубликовала пост в Instagram, в котором похвасталась фотографиями с отпуска на Ибице.

Девушка поразила своих подписчиков блестящим бикини.

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Герциг также ошеломила поклонников небесно-голубым нижним бельем. Подписчики не стеснялись в комплиментах:

"Самая красивая".

"Великолепная!".

"Идеально".

Отметим, что Куртуа вместе с возлюбленной также посетили вечеринку на Ибице.

Ранее сообщалось, что была раскрыта личность девушки, с которой Мбаппе отдыхал в Майами.