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Медовый месяц: Новая жена Куртуа поразила подписчиков блестящим бикини

Пара наслаждается семейным отдыхом на Ибице.
Сегодня, 13:22
Мишель Герциг и Тибо Куртуа / instagram.com/mishelgerzig
Мишель Герциг и Тибо Куртуа / instagram.com/mishelgerzig

Голкипер сборной Бельгии и мадридского Реала после окончания футбольного сезона женился на Мишель Герциг.

Пара отправилась на медовый месяц на Ибицу, чтобы посвятить время друг другу и семье.

Мишель опубликовала пост в Instagram, в котором похвасталась фотографиями с отпуска на Ибице.

Девушка поразила своих подписчиков блестящим бикини.

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Герциг также ошеломила поклонников небесно-голубым нижним бельем. Подписчики не стеснялись в комплиментах:

  • "Самая красивая".
  • "Великолепная!".
  • "Идеально".

Отметим, что Куртуа вместе с возлюбленной также посетили вечеринку на Ибице.

Ранее сообщалось, что была раскрыта личность девушки, с которой Мбаппе отдыхал в Майами.


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