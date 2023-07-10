Медовый месяц: Новая жена Куртуа поразила подписчиков блестящим бикини
Пара наслаждается семейным отдыхом на Ибице.
Голкипер сборной Бельгии и мадридского Реала после окончания футбольного сезона женился на Мишель Герциг.
Пара отправилась на медовый месяц на Ибицу, чтобы посвятить время друг другу и семье.
Мишель опубликовала пост в Instagram, в котором похвасталась фотографиями с отпуска на Ибице.
Девушка поразила своих подписчиков блестящим бикини.
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Герциг также ошеломила поклонников небесно-голубым нижним бельем. Подписчики не стеснялись в комплиментах:
- "Самая красивая".
- "Великолепная!".
- "Идеально".
Отметим, что Куртуа вместе с возлюбленной также посетили вечеринку на Ибице.
Ранее сообщалось, что была раскрыта личность девушки, с которой Мбаппе отдыхал в Майами.