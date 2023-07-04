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Футбол

Не то, о чем вы подумали: раскрыта личность девушки, с которой Мбаппе отдыхал в Майами

Как оказалось, французский форвард решил по-семейному провести отдых.
Сегодня, 15:13
Килиан Мбаппе и Мелисса Гато (на заднем плане) / https://www.instagram.com/k.mbappe/
Килиан Мбаппе и Мелисса Гато (на заднем плане) / https://www.instagram.com/k.mbappe/

Недавно в Сети появились снимки, на которых изображен форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в компании с незнакомкой.

Многие сразу же предположили, что это новая пассия. Однако, все оказалось куда банальнее.

Как сообщает Marca, таинственной незнакомкой оказалась сводная сестра француза Мелисса Гато.

Она увлекается модой и работает дизайнером и стилистом в собственной мастерской "L'atelier Style De Melsi", а ее бренд одежды называется "M | S Style et Mode".

Примечательно, что ни в одном посту ее аккаунта в Instagram нет ни одной фотографии ее звездного сводного брата - лишь один из ее детей одет в спортивный костюм ПСЖ.

Напомним, что прошлым летом Килиану Мбаппе приписывали роман с трансгендерной моделью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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