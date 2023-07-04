Не то, о чем вы подумали: раскрыта личность девушки, с которой Мбаппе отдыхал в Майами

Недавно в Сети появились снимки, на которых изображен форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в компании с незнакомкой.

Многие сразу же предположили, что это новая пассия. Однако, все оказалось куда банальнее.

Как сообщает Marca, таинственной незнакомкой оказалась сводная сестра француза Мелисса Гато.

Она увлекается модой и работает дизайнером и стилистом в собственной мастерской "L'atelier Style De Melsi", а ее бренд одежды называется "M | S Style et Mode".

Примечательно, что ни в одном посту ее аккаунта в Instagram нет ни одной фотографии ее звездного сводного брата - лишь один из ее детей одет в спортивный костюм ПСЖ.

Напомним, что прошлым летом Килиану Мбаппе приписывали роман с трансгендерной моделью.