Не то, о чем вы подумали: раскрыта личность девушки, с которой Мбаппе отдыхал в Майами
Как оказалось, французский форвард решил по-семейному провести отдых.
Недавно в Сети появились снимки, на которых изображен форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в компании с незнакомкой.
Многие сразу же предположили, что это новая пассия. Однако, все оказалось куда банальнее.
Как сообщает Marca, таинственной незнакомкой оказалась сводная сестра француза Мелисса Гато.
Она увлекается модой и работает дизайнером и стилистом в собственной мастерской "L'atelier Style De Melsi", а ее бренд одежды называется "M | S Style et Mode".
Примечательно, что ни в одном посту ее аккаунта в Instagram нет ни одной фотографии ее звездного сводного брата - лишь один из ее детей одет в спортивный костюм ПСЖ.
Напомним, что прошлым летом Килиану Мбаппе приписывали роман с трансгендерной моделью.