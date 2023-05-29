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Футбол

Месси пропустил церемонию награждения Лиги 1 ради концерта любимой группы в Барселоне

Аргентинца заметили на мероприятии фанаты.
Вчера, 23:39
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионеля Месси проигнорировал награждение лучших футболистов сезона в чемпионате Франции.

Вместо этого аргентинец отправился на концерт Coldplay в Барселоне, где его узнали фанаты и опубликовали видео в соцсети.

Заметив именитого футболиста фанаты стали скандировать: "Месси, Месси".

Отметим, Лионель был среди номинантов на лучшего игрока сезона в Лиге 1, однако победителем стал его партнер по ПСЖ Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Месси стал лидером по количеству завоеванных трофеев в истории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Лионель Месси

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