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Месси стал лидером по количеству завоеванных трофеев в истории

Аргентинец сравнялся со своим экс-партнером.
Сегодня, 00:15
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В 37 туре чемпионата Франции ПСЖ оформил завоевание титула Лиги 1, став недосягаемым для соперников.

Благодаря этому вингер парижан Лео Месси установил очередное невообразимое достижение.

Этот трофей стал для аргентинца 43 в карьере, что делает его самым титулованным игроком в истории футбола наравне с Дани Алвесом.

За свою карьеру Месси завоевал 8 суперкубков Испании и 1 суперкубок Франции, 10 титулов чемпиона Испании, 2 чемпионства во Франции, 7 кубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА, 3 клубных чемпионата мира, 4 Лиги чемпионов, золото Олимпийских игр, Финалиссиму, Копа Америка и Чемпионат мира.

Таким образом, единственным турниром, в котором Месси играл, но не завоевал его, является Кубок Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекорд Лионель Месси

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