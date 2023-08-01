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Мбаппе отклонил предложение нового контракта от ПСЖ

Парижане были готовы включить в договор пункт о сумме выкупа.
Сегодня, 12:23
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе по-прежнему не собирается изменять свиом планам на будущее.

Как сообщает L'equipe, ПСЖ предложил новый контракт французу, но он его отклонил.

Издание заявляет, что боссы клуба включили в договор пункт о сумме выкупа, который бы позволил уйти нападающему следующим летом, однако это не помогло.

Отметим, что руководство парижан уверено в том, что на самом деле Мбаппе уже договорился об условиях контракта с Реалом и о том, что уйдет туда после завершения сезона-2023/24 бесплатно.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль попытается арендовать Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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