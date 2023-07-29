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Ливерпуль нацелился на сенсационное подписание Мбаппе

"Красные" могут арендовать Килиана.
Вчера, 22:54
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Английский Ливерпуль готов совершить настоящую трансферную бомбу.

Как сообщает издание Mirror, "красные" нацелились на подписание Килиана Мбаппе. Речь идет о годичной аренде.

Отмечается, что такой шаг позволил бы ПСЖ немного заработать на французе и сэкономить на зарплате, а самому Килиану сохранить себя в игровой форме и через год осуществить трансфер мечты в Реал.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда "сливочные" подпишут Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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