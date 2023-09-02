Шведский хоккеист решил сразу приучить новорожденного сына к хорошим играм

Мика Зибанежад весело проводит время с сыном.

Форвард Нью-Йорк Рейнджерс Мика Зибанежад интересно проводит время со своим новорожденным сыном.

Шведский хоккеист женат на футболистке сборной Швеции Ирме Хелин, и буквально на днях у пары родился сын.

Ирма поделилась сторис в Инстаграм, показав, как проводит время со своим сыном Мика.

Хоккеист и его новорожденный сын вместе играют в Football Manager. "Дебют в ФМ", - подписала сторис Ирма.

New York rangers forward playing fm with his new born 😂🙌 pic.twitter.com/AkLRu69H4A — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) September 1, 2023

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