Шведский хоккеист решил сразу приучить новорожденного сына к хорошим играм
Мика Зибанежад весело проводит время с сыном.
Форвард Нью-Йорк Рейнджерс Мика Зибанежад интересно проводит время со своим новорожденным сыном.
Шведский хоккеист женат на футболистке сборной Швеции Ирме Хелин, и буквально на днях у пары родился сын.
Ирма поделилась сторис в Инстаграм, показав, как проводит время со своим сыном Мика.
Хоккеист и его новорожденный сын вместе играют в Football Manager. "Дебют в ФМ", - подписала сторис Ирма.
New York rangers forward playing fm with his new born 😂🙌 pic.twitter.com/AkLRu69H4A— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) September 1, 2023
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