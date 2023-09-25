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Женская сборная Украины по волейболу поднялась в мировом рейтинге

Победы сумели перекрыть поражения.
Сегодня, 16:26
Женская сборная Украины по волейболу / fvu.in.ua
Женская сборная Украины по волейболу / fvu.in.ua

Международная федерация волейбола (FIVB) обновила рейтинги национальных команд.

Несмотря на то, что наша сборная пролетела мимо Олимпиады, заняв лишь шестую строчку, команда поднялась на одну строчку в рейтинге.

Напомним, что наши спортсменки начали отбор с четырех поражений, однако в конце сумели взяять две победы. Однако шестого место оказалось мало для квалификации на Олимпиаду.

Четыре поражения стоили "сени-желтым" 12.74 балла в рейтинге, однако две победы перекрыли потерю, принеся 12,9 баллов. А потому сборная Украины поднялась на 19-ю строчку.

Женский рейтинг FIVB:

  1. Турция - 397.46 очка
  2. США - 358.62
  3. Бразилия - 352.55
  4.  Сербия - 350.86
  5. Италия - 338.97
  6. Китай - 329.65
  7. Польша - 327.89
  8. Доминиканская Республика - 308.86 (+1)
  9. Япония - 305.09
  10. Нидерланды - 287.94

...

19. Украина 171.30 (+1)

Ранее также стал известен состав мужской сборной Украины по футболу на матчи квалификации Евро-2024.

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