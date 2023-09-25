Женская сборная Украины по волейболу поднялась в мировом рейтинге

Международная федерация волейбола (FIVB) обновила рейтинги национальных команд.

Несмотря на то, что наша сборная пролетела мимо Олимпиады, заняв лишь шестую строчку, команда поднялась на одну строчку в рейтинге.

Напомним, что наши спортсменки начали отбор с четырех поражений, однако в конце сумели взяять две победы. Однако шестого место оказалось мало для квалификации на Олимпиаду.

Четыре поражения стоили "сени-желтым" 12.74 балла в рейтинге, однако две победы перекрыли потерю, принеся 12,9 баллов. А потому сборная Украины поднялась на 19-ю строчку.

Женский рейтинг FIVB:

Турция - 397.46 очка США - 358.62 Бразилия - 352.55 Сербия - 350.86 Италия - 338.97 Китай - 329.65 Польша - 327.89 Доминиканская Республика - 308.86 (+1) Япония - 305.09 Нидерланды - 287.94

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19. Украина 171.30 (+1)

Ранее также стал известен состав мужской сборной Украины по футболу на матчи квалификации Евро-2024.

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