Женская сборная Украины по волейболу поднялась в мировом рейтинге
Международная федерация волейбола (FIVB) обновила рейтинги национальных команд.
Несмотря на то, что наша сборная пролетела мимо Олимпиады, заняв лишь шестую строчку, команда поднялась на одну строчку в рейтинге.
Напомним, что наши спортсменки начали отбор с четырех поражений, однако в конце сумели взяять две победы. Однако шестого место оказалось мало для квалификации на Олимпиаду.
Четыре поражения стоили "сени-желтым" 12.74 балла в рейтинге, однако две победы перекрыли потерю, принеся 12,9 баллов. А потому сборная Украины поднялась на 19-ю строчку.
Женский рейтинг FIVB:
- Турция - 397.46 очка
- США - 358.62
- Бразилия - 352.55
- Сербия - 350.86
- Италия - 338.97
- Китай - 329.65
- Польша - 327.89
- Доминиканская Республика - 308.86 (+1)
- Япония - 305.09
- Нидерланды - 287.94
...
19. Украина 171.30 (+1)
Ранее также стал известен состав мужской сборной Украины по футболу на матчи квалификации Евро-2024.
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