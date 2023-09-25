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Ребров объявил состав сборной Украины на матчи квалификации Евро-2024

Обошлось без сюрпризов.
Сегодня, 15:01
Сергей Ребров / uaf.com.ua
Сергей Ребров / uaf.com.ua

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав на октябрьские матчи квалификации Евро-2024.

Напомним, нашей команде предстоит сыграть 14 октября против Северной Македонии в Чехии и 17 октября отправится на Мальту, чтобы сразиться с их сборной.

В целом, тренерский штаб решил обойтись без сюпризов, вызвав всех тех игроков, которые и ожидались в расположении сборной.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба - Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба - Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба - Днепр-1 Днепр), Александр Тымчик (Динамо Киев).

С полным расписанием матчей сборной Украины на квалификации Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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