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В Латвии спортсменам запретили играть с росиянами и белорусами

Однако это не касается Олимпийских игр.
Сегодня, 13:20
Getty Images
Getty Images

Сейм Латвии внес некоторые правки в закон, запрещающий спортсменам принимать участие в соревнованиях с росиянами и белорусами.

Это касается также и тех спортсменов, которые участвуют в нейтральном статусе. 

Также власти Латвии не могут организовывать командные соревнования, если в них будут участвовать росияне или белорусы даже под нейтральным флагом.

"Основная цель поправок к закону – подтвердить солидарность Латвии с Украиной и в корне пресечь любые попытки росии узаконить свои военные преступления в спортивной сфере", – говорится в пресс-релизе.

Однако правки не касаются участия в Олимпийских играх. В парламенте отметили, что решения касательно ОИ принимает непосредственно НОК.

Ранее также сообщалось, что Магучих начала сезон с серьезной заявки на олимпийское золото.

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