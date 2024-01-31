Ответила сопернице: Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту

В немецком Коттбусе прошли соревнования World Athletics Indoor Tour, которые стали дебютными для Ярославы Магучих в нынешнем легкоатлетическом сезоне.

Украинская спортсменка сходу смогла завоевать победу в прыжках в высоту и более того, результат Ярославы в 2.04 метра стал рекордом начавшегося сезона, рекордом турнира и повторением третьего лучшего результата Магучих в карьере.

Оппонентки украинской легкоатлетки на данном соревновании и близко не смогли приблизиться к ее результату. Лучшая попытка немки Имке Оннен, получившей серебро, была 1.94 метра, а Айрине Пальшите из Литвы и Сафина Садуллаева из Узбекистана прыгнули на 1.86 м.

Стоит отметить, что на турнир в Коттбус не поехала австралийка Никола Олислагерс, которая считается главной конкуренткой Магучих в борьбе за олимпийское золото Парижа-2024 и результат которой в 2.03 метра ранее был лучшим в этом сезоне.

World Athletics Indoor Tour

Германия, Коттбус

Прыжки в высоту, женщины

Ярослава Магучих (Украина) - 2.03 метра. Имке Оннен (Германия) - 1.94 м. Айрине Пальшите (Литва) - 1.86 м.

Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1.86 м.

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