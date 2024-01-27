Олимпийское золото Магучих под вопросом? Главная соперница впечатляюще начала сезон

Трехкратная чемпионка Австралии Никола Олислагерс ударно начала зимний сезон.

Австралийка повторила прошлогодний рекорд, прыгнув на турнире в Канберре на 2.03 метра. Напомним, что в прошлом сезоне с таким результатом закончили только Никола и Ярослава Магучих.

Кроме того, Олислагерс повторила национальный рекорд по прыжкам в высоту, а также установила новый. Теперь 2.03 м - наивысший прыжок на территории Австралии.

Главная же конкурентка австралийки Ярослава Магучих еще не начала зимний сезон, первые соревнования должны начаться в конце января.

Если и украинка начнет сезон также удачно, то будет очень интересно посмотреть, кому же из спорстменок достанется олимпийское золото.

Ранее также сообщалось, что Украина выборола вторую медаль на юношеской Олимпиаде.

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