Украина завоевала вторую медаль на зимней юношеской Олимпиаде-2024

Украина завоевала вторую медаль на IV зимних юношеских Олимпийских играх-2024, которые проходят в южнокорейском Канвоне.

Вторым в соревновании скелетонистов стал 16-летний украинский спортсмен Ярослав Лавренюк.

Украинец по итогам первого заезда показал третье время - 52.89 секунды, отстав всего на 0.04 секунды от южнокорейца Йонсу Шина. Тем не менее во втором заезде он улучшил свой результат на 0.11 секунды и с показателем 52.78 секунды стал серебряным призером.

Источник: НОК Украины

Золотую медаль взял латвиец Эмилс Индриксон.

Еще один украинец Владислав Клименко занял в соревнованиях по скелетону 20-е место.

Юношеские Олимпийские игры. Скелетон

Эмилс Индриксон (Латвия) 1:44.66 Ярослав Лавренюк (Украина) +1.01 Йонсу Шин (Южная Корея) +1.39

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20. Владислав Клименко (Украина) +9.91

Напомним, ранее на юношеской Олимпиаде-2024 украинская биатлонистка Полина Пуцко завоевала бронзу в спринтерской гонке.

Также стоит отметить, что результат скелетониста Лавренюка стал историческим - впервые Украина смогла завоевать более одной медали на зимних юношеских Играх. Три предыдущих Олимпиады украинцы завершали только с одной наградой в активе.

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