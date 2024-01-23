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Украинская биатлонистка стала призеркой юношеской Олимпиады-2024

Полина Пуцко завоевала для Украины первую медаль нынешних соревнований.
Сегодня, 10:10
Полина Пуцко / НОК Украины
Полина Пуцко / НОК Украины

Во вторник, 23 января, в южнокорейском Канвоне в рамках зимних юношеских Олимпийских игр-2024 состоялась биатлонная спринтерская гонка у девушек, призеркой которой стала украинка Полина Пуцко.

17-летняя украинская спортсменка с одним промахом продемонстрировала третий результат на дистанции, завоевав бронзовую награду. Эта медаль стала первой для Украины на нынешних юношеских Играх.

Источник: НОК Украины

Чемпионкой стала итальянка Карлотта Гаутеро, а второе место заняла словенка Эла Север.

В спринтерской гонке также принимали участие еще две украинки: Валерия Шейгас финишировала 12-й, а Ирина Шевченко - 23-й.

Юношеские Олимпийские игры. Спринт. Девушки

  1. Карлотта Гаутеро (Италия, 1+0) 19:40.2
  2. Эла Север (Словения, 2+1) +35.1
  3. Полина Пуцко (Украина, 0+1) +1:13.9

...

12. Валерия Шейгас (Украина, 0+2) +1:51.8
23. Ирина Шевченко (Украина, 1+2) +2:29.6

Кроме спринта у девушек, 23 января также состоялась спринтерская гонка у юношей, по итогам которой лучший результат среди украинцев показал Александр Биланенко, заняв 12-е место.

Бронза, которую завоевала Пуцко, стала второй в истории Украины наградой в биатлоне на зимних юношеских Олимпийских играх после золота Кристины Дмитренко в гонке преследования в Лиллехаммере-2016.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры спринт

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