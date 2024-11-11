iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

У Києві відбувся SBC Summit Ukraine: як український спорт розвивається під час війни

Учасники обговорювали виклики українського спорту під час війни.
Сегодня, 13:12

6 листопада близько 600 учасників відвідали другу Всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу, організовану Sport&Business Club. Більше 40 українських експертів, серед яких керівники спортивних організацій, представники нішевих бізнесів, ЗМІ, відомі спортсмени та лідери думок, поділилися історіями успішних проєктів і досвідом в індустрії. Преміум-партнером заходу виступив ліцензійний букмекер GGBET.

Протягом дня відбулося 7 панельних дискусій та понад 10 персональних виступів. Учасники обговорювали виклики українського спорту під час війни, взаємодію брендів і спортивних організацій, розвиток медійності спортсменів поза спортом, селебріті-маркетинг, а також роль спортивних медіа. 

Увага дісталась не лише класичному спорту, а і кіберспорту. На панельній дискусії «Як спорт та кіберспорт дозволяють стрімко досягти результатів на новому ринку», зокрема, були розглянуті спільні спецпроєкти GGBET з найуспішнішою українською кіберспортивною організацією NAVI. Також в межах панелі не обійшлось без розбору гучних спортивних кейсів бренду спільно з популярними стримінговими платформами MEGOGO і Setanta Sports. 

CEO GGBET Сергій Міщенко зазначив, що подібні заходи дають змогу «тримати руку на пульсі змін»: «Український спортивний маркетинг — це динамічний, конкурентний напрям, де є місце для колаборацій і креативу. Саме тут народжуються проєкти й партнерства, які запам'ятовуються і монетизуються. Сподіваюся, нам вдалося надихнути учасників самміту і на прикладі шляху GGBET показати, що співпраця з іншими гравцями ринку – це win-win для всіх».

CEO Sport&Business Club Олексій Брага також підкреслив значення події: «Саміт — це унікальна платформа для взаємодії між представниками спорту, бізнесу та медіа. Цього разу нам вдалося об’єднати ринок та плідно подискутувати над форматами та перспективами його розвитку».

Наступний SBC Summit Ukraine організатори планують вже навесні 2025 року.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Озвучены сроки восстановления Ямаля и Левандовски Озвучены сроки восстановления Ямаля и Левандовски
Первый бой Усик - Фьюри показали в виде комикса Первый бой Усик - Фьюри показали в виде комикса
Караваев: У нас в команде есть игрок, который забивает и туда, и туда Караваев: У нас в команде есть игрок, который забивает и туда, и туда
"Больше не нужно драться": Экс-тренер Джошуа оценил вероятность завершения карьеры боксером "Больше не нужно драться": Экс-тренер Джошуа оценил вероятность завершения карьеры боксером
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Полесье, Шахтер - Заря, Челси - Арсенал, Интер - Наполи, матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Атлетико, Ромы
просмотров
УПЛ: Верес примет Рух, Шахтер сыграет с Зарей, а Динамо - с Полесьем
просмотров

Последние новости

Бокс15:25
Первый бой Усик - Фьюри показали в виде комикса
Украина15:00
Караваев: У нас в команде есть игрок, который забивает и туда, и туда
Бокс14:43
"Больше не нужно драться": Экс-тренер Джошуа оценил вероятность завершения карьеры боксером
Европа14:30
В Реале назвали сроки восстановления своих игроков
Лига наций14:12
Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций
Биатлон13:59
Украина определилась с составом на Рождественскую гонку
Лига наций13:45
"Есть повреждение": Капитан Динамо рискует пропустить матчи сборной Украины в Лиге наций
Формула 113:23
Экс-пилот: Карьера Мика Шумахера в Формуле-1 закончена
13:12
В Киеве прошел SBC Summit Ukraine: как украинский спорт развивается во время войны
Бокс12:55
Назван наиболее вероятный следующий соперник Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK