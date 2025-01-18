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Украинец выиграл "золото" молодежного чемпионата мира по скелетону

17-летний спортсмен не имел равных в возрастной категории U-20.
Сегодня, 16:10
Ярослав Лавренюк / Getty Images
Ярослав Лавренюк / Getty Images

Ярослав Лавренюк победил на чемпионате мира среди молодежи в швейцарском Санкт-Морице. Золотая награда стала для Украины первой в истории этой дисциплины.

Украинский скелетонист в первом проезде показал четвёртое время на разгоне (5,05 секунды), но финишировал на второй позиции. Во второй же попытке он улучшил старт (5,01 секунды) и в целом преодолел дистанцию ​​быстрее. Общее время Лавренюка составило 2:18,70 минуты.

Украинец на 0,02 секунды опередил латвийца Эмилса Индриксона. Дополнил подиум швейцарец Валентино Бафф. Соотечественники Лавренюка – Владислав Клименко, Леонид Ткачук и Антон Ковальчук – финишировали во второй десятке.

Кстати, норвежец Йоханнес Бе анонсировал завершение карьеры после сезона 2024/25.

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