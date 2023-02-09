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Чемпионат мира 2025 года по водным видам спорта перенесли из Казани

Новым местом проведения стал Сингапур.
Сегодня, 14:29
Марта Федина / Getty Images
Марта Федина / Getty Images

Международная федерация плавания объявила, что чемпионат мира по водным видам спорта переносится в Сингапур. Соотвествующее заявление размещено на официальном сайте World Aquatics.

Ранее ЧМ должна была принять Казань, однако росийские города были лишены права принимать соревнования под эгидой World Aquatics после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Казань получила право принять ЧМ еще в 2019 году, но в начале 2022 года федерация стала искать другой вариант. Кроме того, World Aquatics ранее лишила Казань права на проведение юниорского первенства, которое было перенесено в Перу. 

Также спортсмены стран-агрессоров были лишены допусков на любые соревнования по водному спорту. Так они пропустили ЧМ-2022 в Будапеште, на котором Украина разделила 8-9 место с Германией, заработав по 10 медалей.

 


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