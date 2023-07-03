iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Росияне не примут участие в чемпионате мира по гребле из-за отсутствия гарантий безопасности

Германия отказалась выдавать приглашения.
Сегодня, 19:35
Людмила Лузан / Getty Images
Людмила Лузан / Getty Images

Росийским и белоруским спортсменам было отказано в участие на чемпионате мире по гребле на байдарках и каноэ.

Турнир пройдет в Германии с 23 по 27 августа, а по его итогам будут отобраны участники Олимпиады.

По словам главного тренера сборной рф александра костоглода, Германия отказала, так как не может гарантировать росийским спортсменам безопасность.

"В июне мы получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что росийские и белоруские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах из-за того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования", - сказал костоглод.

Напомним, что ранее сборная Украины выиграла медальный зачет по гребле на Европейских играх.


Статьи по теме

Уимблдон-2023 (WTA): Швентек легко победила, Волынец вылетела Уимблдон-2023 (WTA): Швентек легко победила, Волынец вылетела
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi вылетели из топ-30, Monte поднялись на три строчки Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi вылетели из топ-30, Monte поднялись на три строчки
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович и Рууд легко победили, Изнер вылетел Уимблдон-2023 (ATP): Джокович и Рууд легко победили, Изнер вылетел
Эдвардс - пятый баскетболист в истории, подписавший контракт на четверть миллиарда долларов Эдвардс - пятый баскетболист в истории, подписавший контракт на четверть миллиарда долларов
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Теннис21:09
Уимблдон-2023 (WTA): Швентек легко победила, Волынец вылетела
Киберспорт21:01
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi вылетели из топ-30, Monte поднялись на три строчки
Теннис21:01
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович и Рууд легко победили, Изнер вылетел
НБА20:45
Эдвардс - пятый баскетболист в истории, подписавший контракт на четверть миллиарда долларов
Европа20:34
Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии
Теннис20:15
Байндль уступила Фернандес в первом матче Уимблдона
Европа19:58
Фанаты набросились на Манчестер Юнайтед за "позорный" комментарий под свадебным фото Де Хеа
Европа19:52
Брайтон подписал бельгийского вратаря-вундеркинда
Водные19:35
Росияне не примут участие в чемпионате мира по гребле из-за отсутствия гарантий безопасности
Теннис19:30
Цуренко обыграла в стартовом матче Уимблдона Клэр Лью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK