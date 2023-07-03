Росияне не примут участие в чемпионате мира по гребле из-за отсутствия гарантий безопасности

Росийским и белоруским спортсменам было отказано в участие на чемпионате мире по гребле на байдарках и каноэ.

Турнир пройдет в Германии с 23 по 27 августа, а по его итогам будут отобраны участники Олимпиады.

По словам главного тренера сборной рф александра костоглода, Германия отказала, так как не может гарантировать росийским спортсменам безопасность.

"В июне мы получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что росийские и белоруские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах из-за того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования", - сказал костоглод.

Напомним, что ранее сборная Украины выиграла медальный зачет по гребле на Европейских играх.