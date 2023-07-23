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Французский пловец побил рекорд Фелпса на 400 м

Рекорд американца продержался 15 лет.
Сегодня, 16:19
Леон Маршан / Getty Images
Леон Маршан / Getty Images

Леон Маршан выиграл заплыв на 400 метров комплексным плаванием на Чемпионате мира в Японии.

Однако 21-летний плоец не только выиграл заплыв, но и исполнил свою давнишнюю мечту - отобрать мировой рекорд у Майкла Фелпса.

Маршан показал время 4:02:50, в то время как рекорд амриканца составлял 4:03.84. 

Свой рекорд Фелпс показал в Пекине в 2008 году. Это, кстати, был его последний рекорд.

Вторым в заплыве 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира в Японии стал американец Карсон Форстер с результатом 4.06,56, бронзу взял японец Дайя Сэто 4.09,41.

С результатами украинцев на ЧМ-2023 по водным вижам спорта вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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