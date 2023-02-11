Магучих победила на турнире во Франции, обновив личный рекорд сезона, Левченко и Табашник в топ-5

Украинки отлично показали себя на очередных соревнованиях.

Во французском Метце прошел турнир серии World Athletics Indoor Series Silver Tour, где также состоялись соревнования по прыжкам в высоту.

Победительницей стала украинка Ярослава Магучих, которой покорилась отметка в 2.02 м. Для Магучих это лучший результат сезона.

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За ней расположилась представительница Нидерландов Брит Верман, а замкнула тройку лидеров еще одна украинка Юлия Левченко.

На четвертом месте оказалась третья украинская легкоатлетка Екатерина Табашник. Пятую позицию заняла француженка Навал Менике.

World Athletics Indoor Series Silver Tour

Прыжки в высоту