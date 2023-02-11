Магучих победила на турнире во Франции, обновив личный рекорд сезона, Левченко и Табашник в топ-5
Украинки отлично показали себя на очередных соревнованиях.
Во французском Метце прошел турнир серии World Athletics Indoor Series Silver Tour, где также состоялись соревнования по прыжкам в высоту.
Победительницей стала украинка Ярослава Магучих, которой покорилась отметка в 2.02 м. Для Магучих это лучший результат сезона.
Читай также: Магучих с рекордом турнира выиграла соревнование в Норвегии
За ней расположилась представительница Нидерландов Брит Верман, а замкнула тройку лидеров еще одна украинка Юлия Левченко.
На четвертом месте оказалась третья украинская легкоатлетка Екатерина Табашник. Пятую позицию заняла француженка Навал Менике.
World Athletics Indoor Series Silver Tour
Прыжки в высоту
- Ярослава Магучих (Украина) - 2.02 м
- Брит Верман (Нидерланды) - 1.96 м
- Юлия Левченко (Украина) - 1.92 м
- Екатерина Табашник (Украина) - 1.90
- Навал Менике (Франция) - 1.87 м