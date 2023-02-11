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Магучих победила на турнире во Франции, обновив личный рекорд сезона, Левченко и Табашник в топ-5

Украинки отлично показали себя на очередных соревнованиях.
Сегодня, 20:51
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих

Во французском Метце прошел турнир серии World Athletics Indoor Series Silver Tour, где также состоялись соревнования по прыжкам в высоту.

Победительницей стала украинка Ярослава Магучих, которой покорилась отметка в 2.02 м. Для Магучих это лучший результат сезона.

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За ней расположилась представительница Нидерландов Брит Верман, а замкнула тройку лидеров еще одна украинка Юлия Левченко.

На четвертом месте оказалась третья украинская легкоатлетка Екатерина Табашник. Пятую позицию заняла француженка Навал Менике.

World Athletics Indoor Series Silver Tour

Прыжки в высоту

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.02 м
  2.  Брит Верман (Нидерланды) - 1.96 м
  3.  Юлия Левченко (Украина) - 1.92 м
  4. Екатерина Табашник (Украина) - 1.90
  5. Навал Менике (Франция) - 1.87 м

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