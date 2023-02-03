Магучих с рекордом турнира выиграла соревнование в Норвегии

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла соревнования в Норвегии, на которые были приглашены ограниченное число спортсменов.

В данной дисциплине принимало участие лишь двое спортсменок - украинки Магучих и Марина Ковтунова.

Титулованная украинка установила рекорд турнира – 1,99 м, предыдущий рекорд также принадлежал ей - 1,96 м.

Что касается результата Марины, то она прыгнула на 1,70 м. Отметим, что 16-летня спортсменка дебютировала на международном уровне в 2022-м году.

Ранее сообщалось, что Пидручный завоевал медаль в первом старте после операции на колене.