iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Магучих с рекордом турнира выиграла соревнование в Норвегии

Украинка приняла участие в выставочной дуэли.
Сегодня, 12:47
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла соревнования в Норвегии, на которые были приглашены ограниченное число спортсменов.

В данной дисциплине принимало участие лишь двое спортсменок - украинки Магучих и Марина Ковтунова.

Титулованная украинка установила рекорд турнира – 1,99 м, предыдущий рекорд также принадлежал ей - 1,96 м.

Что касается результата Марины, то она прыгнула на 1,70 м. Отметим, что 16-летня спортсменка дебютировала на международном уровне в 2022-м году.

Ранее сообщалось, что Пидручный завоевал медаль в первом старте после операции на колене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих

Статьи по теме

Магучих - номинантка на звание лучшей легкоатлетки года в мире Магучих - номинантка на звание лучшей легкоатлетки года в мире
Магучих - претендентка на звание легкоатлетки года в Европе Магучих - претендентка на звание легкоатлетки года в Европе
Магучих - обладательница золота в финале Бриллиантовой лиги, Геращенко завоевала серебро Магучих - обладательница золота в финале Бриллиантовой лиги, Геращенко завоевала серебро
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Бокс13:57
Беллью: Усик - единственный, кто может победить Фьюри
Теннис13:32
Кубок Дэвиса: Орлов принес первую победу Украине
Европа13:08
Арсенал продлил контракт с лидером команды
Олимпийские виды12:47
Магучих с рекордом турнира выиграла соревнование в Норвегии
Украина12:25
Бывший футболист сделал заявление по поводу своей причастности к "пьяным вечеринкам" в Киеве
НБА11:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: невероятный проход Смита возглавил рейтинг
Украина11:32
Экс-вратарь Шахтера живет в лагере беженцев в Бельгии
Бокс11:14
Джойс официально получил нового соперника
Европа11:07
Ювентус может продать Погба или разорвать с ним контракт
Киберспорт10:47
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK