Магучих с рекордом турнира выиграла соревнование в Норвегии
Украинка приняла участие в выставочной дуэли.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла соревнования в Норвегии, на которые были приглашены ограниченное число спортсменов.
В данной дисциплине принимало участие лишь двое спортсменок - украинки Магучих и Марина Ковтунова.
Титулованная украинка установила рекорд турнира – 1,99 м, предыдущий рекорд также принадлежал ей - 1,96 м.
Что касается результата Марины, то она прыгнула на 1,70 м. Отметим, что 16-летня спортсменка дебютировала на международном уровне в 2022-м году.
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