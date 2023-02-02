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Пидручный завоевал медаль в первом старте после операции на колене

Украинский биатлонист стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка IBU.
Сегодня, 13:50
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Дмитрий Пидручный финишировал третьим в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, которая стала для биатлониста первым стартом после операции на колене.

Украинец захватил лидерство после первого огневого рубежа, а во время второй стрельбы допустил один промах на стойке, но продолжал идти первым. Тем не менее на заключительном отрезке дистанции Пидручный позволил обойти себя двум норвежцам.

Украинский биатлонист отстал в итоге от победителя Эндре Стремсхейма почти на десять секунд.

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Результаты мужского спринта в Обертиллиахе на Кубке IBU

  1. Эндре Стремсхейм (Норвегия, 1+1) 24:26.9
  2. Веберн Сорум (Норвегия, 1+1) +9.4
  3. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +9.8


16.Артем Тищенко (Украина, 1+0) +1.15.2
36.Тарас Лесюк (Украина, 0+3) +1:52.5
38.Руслан Ткаленко (Украина, 2+2) +1:56.6
47.Сергей Телень (Украина, 0+2) +2:21.3

Ранее Дмитрий Пидручный заявлял, что рассчитывает набрать форму после травмы к чемпионату мира, который пройдет с 8 по 19 февраля в Оберхофе.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спринт Дмитрий Пидручный Кубок IBU

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