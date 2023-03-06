Проценко – серебряный призер чемпионата Европы
Украинский легкоатлет принес Украине награду в коронной дисциплине.
В рамках чемпионата Европы в помещении в Стамбуле состоялись финальные соревнования в прыжках в высоту среди мужчин.
Украину здесь представлял 34-летний уроженец Херсона Андрей Проценко. Наш спортсмен смог показать результат в 229 сантиметров, что позволило ему завершить состязание на втором месте.
Для Андрея это уже второе серебро в рамках Евро в помещении за карьеру, раньше он становился вторым в 2019 году.
Победитель обошел Проценко на два сантиметра.
Результаты мужских прыжков в высоту
Чемпионат Европы в помещении
- Дуве Амельс (Нидерланды) – 2.31 метра
- Андрей Проценко (Украина) – 2.29 м
- Тома Кармой (Бельгия) – 2.29 м
Отметим, что в женском секторе для прыжков в высоту Украина завоевала сразу две медали - Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы, а Катерина Табашник взяла бронзовую медаль.