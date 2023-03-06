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Проценко – серебряный призер чемпионата Европы

Украинский легкоатлет принес Украине награду в коронной дисциплине.
Сегодня, 10:07
Андрей Проценко / Getty Images
Андрей Проценко / Getty Images

В рамках чемпионата Европы в помещении в Стамбуле состоялись финальные соревнования в прыжках в высоту среди мужчин.

Украину здесь представлял 34-летний уроженец Херсона Андрей Проценко. Наш спортсмен смог показать результат в 229 сантиметров, что позволило ему завершить состязание на втором месте.

Для Андрея это уже второе серебро в рамках Евро в помещении за карьеру, раньше он становился вторым в 2019 году.

Победитель обошел Проценко на два сантиметра.

Результаты мужских прыжков в высоту

Чемпионат Европы в помещении

  1. Дуве Амельс (Нидерланды) – 2.31 метра
  2. Андрей Проценко (Украина) – 2.29 м
  3. Тома Кармой (Бельгия) – 2.29 м

Отметим, что в женском секторе для прыжков в высоту Украина завоевала сразу две медали - Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы, а Катерина Табашник взяла бронзовую медаль.


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