Проценко – серебряный призер чемпионата Европы

В рамках чемпионата Европы в помещении в Стамбуле состоялись финальные соревнования в прыжках в высоту среди мужчин.

Украину здесь представлял 34-летний уроженец Херсона Андрей Проценко. Наш спортсмен смог показать результат в 229 сантиметров, что позволило ему завершить состязание на втором месте.

Для Андрея это уже второе серебро в рамках Евро в помещении за карьеру, раньше он становился вторым в 2019 году.

Победитель обошел Проценко на два сантиметра.

Результаты мужских прыжков в высоту

Чемпионат Европы в помещении

Дуве Амельс (Нидерланды) – 2.31 метра Андрей Проценко (Украина) – 2.29 м Тома Кармой (Бельгия) – 2.29 м

Отметим, что в женском секторе для прыжков в высоту Украина завоевала сразу две медали - Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы, а Катерина Табашник взяла бронзовую медаль.