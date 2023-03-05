Магучих взяла золото чемпионата Европы, Табашник - бронзовая призерка

Украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении, который проходит в Стамбуле.

Украинки в полном составе прошли квалификацию и стали тремя из восьми участниц финала. На решающем этапе соревнований Украину представляли Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

В финале Магучих успешно защитила звание действующей чемпионки Европы в помещении. Украинская легкоатлетка с первой попытки взяла высоту 1.98 м, чего было достаточно для завоевания золотой медали. Представительнице Нидерландов Брит Верманн эта планка не покорилась, и она с результатом 1.96 м стала второй.

Табашник с первой попытки прыгнула на 1.94 м, что позволило ей взять бронзовую награду. Левченко же эта высота покорилась только с третьей попытки.

ЧЕ-2023 по легкой атлетике

Прыжки в высоту. Женщины

Финал

Ярослава Магучих (Украина) - 1,98 м Брит Верманн (Нидерланды) - 1,96 Екатерина Табашник (Украина) - 1,94 м Ангелина Топич (Сербия) - 1,94 м Юлия Левченко (Украина) - 1,94 м

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих выиграла турнир мирового легкоатлетического тура.