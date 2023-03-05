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Магучих взяла золото чемпионата Европы, Табашник - бронзовая призерка

Две украинские легкоатлетки поднялись на пьедестал европейского первенства.
Сегодня, 10:36
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении, который проходит в Стамбуле.

Украинки в полном составе прошли квалификацию и стали тремя из восьми участниц финала. На решающем этапе соревнований Украину представляли Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

В финале Магучих успешно защитила звание действующей чемпионки Европы в помещении. Украинская легкоатлетка с первой попытки взяла высоту 1.98 м, чего было достаточно для завоевания золотой медали. Представительнице Нидерландов Брит Верманн эта планка не покорилась, и она с результатом 1.96 м стала второй.

Табашник с первой попытки прыгнула на 1.94 м, что позволило ей взять бронзовую награду. Левченко же эта высота покорилась только с третьей попытки.

ЧЕ-2023 по легкой атлетике
Прыжки в высоту. Женщины
Финал

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,98 м
  2. Брит Верманн (Нидерланды) - 1,96
  3. Екатерина Табашник (Украина) - 1,94 м
  4. Ангелина Топич (Сербия) - 1,94 м
  5. Юлия Левченко (Украина) - 1,94 м

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих выиграла турнир мирового легкоатлетического тура.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко прыжки в высоту Ярослава Магучих Екатерина Табашник

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