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Магучих выиграла турнир мирового легкоатлетического тура, Табашник - в топ-5

Украинки продолжают демонстрировать хорошие результаты.
Сегодня, 08:35
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих

В рамках мирового легкоатлетического тура в Словакии прошли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин.

Украинка Ярослава Магучих продлила свою победную полосу в этом году, а также добыла уже третью победу в карьере в Банской Быстрице.

Читай также: Магучих победила на турнире во Франции, обновив личный рекорд сезона, Левченко и Табашник в топ-5

Прыгунья из Днепра показала результат 1.97 м. Ярослава также пыталась взять высоту в 2.04 м, но этого ей не удалось.

Тройку лидеров замкнули итальянка Елена Валортигара и представительница Черногории Мария Вукович, показавшие результат в 1.95.

В шаге от пьедестала остановилась еще одна украинка Екатерина Табашник, а топ-5 замкнула Лаура Зиалор.

World Athletics Indoor Tour Silver

Банска Быстрица, Словакия

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 1.97
  2. Елена Валортигара (Италия) 1.95
  3. Мария Вукович (Черногория) - 1.95
  4. Екатерина Табашник (Украина) -1.93
  5. Лаура Зиалор (Великобритания) - 1.88
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прыжки в высоту Ярослава Магучих

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