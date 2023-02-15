Магучих выиграла турнир мирового легкоатлетического тура, Табашник - в топ-5

В рамках мирового легкоатлетического тура в Словакии прошли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин.

Украинка Ярослава Магучих продлила свою победную полосу в этом году, а также добыла уже третью победу в карьере в Банской Быстрице.

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Прыгунья из Днепра показала результат 1.97 м. Ярослава также пыталась взять высоту в 2.04 м, но этого ей не удалось.

Тройку лидеров замкнули итальянка Елена Валортигара и представительница Черногории Мария Вукович, показавшие результат в 1.95.

В шаге от пьедестала остановилась еще одна украинка Екатерина Табашник, а топ-5 замкнула Лаура Зиалор.

World Athletics Indoor Tour Silver

Банска Быстрица, Словакия