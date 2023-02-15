Магучих выиграла турнир мирового легкоатлетического тура, Табашник - в топ-5
Украинки продолжают демонстрировать хорошие результаты.
В рамках мирового легкоатлетического тура в Словакии прошли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин.
Украинка Ярослава Магучих продлила свою победную полосу в этом году, а также добыла уже третью победу в карьере в Банской Быстрице.
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Прыгунья из Днепра показала результат 1.97 м. Ярослава также пыталась взять высоту в 2.04 м, но этого ей не удалось.
Тройку лидеров замкнули итальянка Елена Валортигара и представительница Черногории Мария Вукович, показавшие результат в 1.95.
В шаге от пьедестала остановилась еще одна украинка Екатерина Табашник, а топ-5 замкнула Лаура Зиалор.
World Athletics Indoor Tour Silver
Банска Быстрица, Словакия
- Ярослава Магучих (Украина) - 1.97
- Елена Валортигара (Италия) 1.95
- Мария Вукович (Черногория) - 1.95
- Екатерина Табашник (Украина) -1.93
- Лаура Зиалор (Великобритания) - 1.88