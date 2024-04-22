Индийский шахматист стал самым молодым чемпионом Турнира претендентов

Теперь Доммараджу Гукеш поборется за титул чемпиона мира.

На завершившемся Турнире претендентов-2024 победителим стал 17-летний индийский шахматист Доммараджу Гукеш.

После 14 туров индус стал самым юным победителем этого турнира в истории, превзойдя рекорд Гарри Каспарова.

До последнего также на победу претендовал американец Фабиано Каруана, однако не смог реализовать преимущество в матче против непомнящего.

А в параллельной партии Гукеш сыграл вничью с Хикару Накамурой, и этого хватило для чемпионского титула. Юный шахматист гарантировал себе участие в матче за первенство мира, а также возглавил список сильнейших шахматистов Индии.

Следующий матч на первенство мира станет первым без участия европейских шахматистов и первым, где за титул будут бороться только представители Азии. Гукеш может также стать самым юным в истории шахмат общепризнанным чемпионом мира.

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