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ФИДЕ приостановила членство росии после иска со стороны Украины

Комиссия по этике признала росиян виноватыми по трем пунктам.
Сегодня, 21:46
аркадий дворкович / Getty Images
аркадий дворкович / Getty Images

Комиссия по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) приостановила членство росии, сообщает гроссмейтер и тренер Магнуса Карлсена Петер Гейне Нильсен.

В сентябре 2023 года украинская федерация шахмат, гроссмейтер Андрей Баришполец и сам Нильсен подали иск против росиян.

Комиссия рассмотрела жалобу и признала, что росияне виноваты по трем пунктам: связи с подсанционными личностями, орагнизация турниров на оккупированных территориях и несоблюдение политического нейтралитета.

Членство росийской федерации было приостановлено на два года, а президент ФИДЕ росиянин аркадий дворкович получил выговор.

При этом ФИДЕ дала росиянам 60 дней на исправление ситуации, после которых наказание для федерации террористов будет приостановлено и заменено трехлетним испытательным сроком.

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