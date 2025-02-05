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ФИДЕ заявила, что достигла компромисса с шахматной лигой Карлсена

Новая шахматная лига более не будет оперировать чемпионским титулом.
Сегодня, 15:17
ФИДЕ
ФИДЕ

Пресс-служба ФИДЕ объявила, что федерация пришла к компромиссу с Freestyle Chess Tour.

Напомним, Freestyle Chess Tour - серия шахматных турниров, созданная гроссмейстером Магнусом Карлсеном и бизнесменом Яном Бюттнером.

Орагнизаторы хотели, чтобы по итогам их турнира победивший гроссмейстер получал статус чемпиона мира. ФИДЕ же выступила против, заявив, что только они могут присуждать чемпионский титул.

Дошло до того, что Бюттнер и Карслен призвали дворковича покинуть пост президента ФИДЕ из-за злоупотребления властью и давления на шахматистов.

А в итоге, как пишет ФИДЕ, Freestyle Chess Tour убрала из своего регламента пункт о чемпионском титуле, а следовательно у федерация нет претензий к турниру и они не будут запрещать шахматистам принимать в нем участие.

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