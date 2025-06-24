NaVi хотят заменить двух игроков CS2-состава - инсайдер

Организация пока официально не подвтердила информацию.

В составе Natus Vincere по Counter-Strike 2 планируются большие замены.

Сразу ряд инсайдеров сообщили, что украинская организация готовится попрощаться с с Юстинасом jL Лекавичусом и Иваном iM Михаем.

Напомним, что многие предположили, что "рожденные побеждать" будут менять состав после сокрушительного поражения от Vitality.

Пока еще неизвестно, кто заменит игроков. Также пока еще команда официально не подтверждала решаффлы.

Напомним, что в рейтинге команд NaVi поднялись на одну строчку.

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