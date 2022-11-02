Valve анонсировала новую героиню в Dota 2 – это Muerta

Анонс уже состоялся, это произошло во время официальной трансляции турнира The International 2022 на Twitch. Кстати, лучше всего просматривать турниры по киберспорту и зарабатывать на GGBET.

Новый персонаж выйдет где-нибудь в 2023 году. Он станет 124-м героем в Dota 2. Прошлый персонаж вышел в ночь на 24 февраля 2022 года, им стал Primal Beast. Выпустите Valve вместе с Muerta новый патч, пока неизвестно.

С начала Puppet Master и «Мёртвая мать» были вероятными претендентами на роль следующего героя. Разработчики ограничились коротким тизером о Muerta, ее выпуск должен состояться в начале 2023 года.

Мексиканский колорит

Слово muerta с испанского означает «мертвый» или «смерть». С первого взгляда на персонажа сразу появляется ассоциация с мексиканской культурой, Днем мертвых. Этот праздник является аналогом привычного для современной культуры Хэллоуина.

Внешний вид Muerta, ее наряд, атрибуты сразу дают понять, что героиня находится между двумя мирами. Подобные персонажи с латиноамериканским колоритом у Dota 2 редкость. Примечательно, что Valve в целом изменила подход к визуализации: теперь герои начинают больше напоминать чемпионов по League of Legends. Надо сказать, что Muerta очень похожа на Сенну, которая также управляется с огнестрельным оружием и силой душ мертвых.

Связь с Асаном

Почву для появления Muerta разработчики подготовили заранее. Похоже, что эта героиня окажется матерью Асана – мужской личности Phantom Assassin. Ее Valve добавила в Battle Pass в этом году. Интересно, что у Асана нашли сразу несколько реплик, связанных с Muerta, где он называет женщину своей матерью. Отсылки к новой героини можно найти и при покупке Revenant's Brooch. Кроме того, когда этот артефакт покупает Асан, он говорит: Я оставлю это... для нее или Я должен отнести это к месту ее захоронения. Похоже, что Revenant's Brooch является предметом самой Муэрты.

Кем станет Muerta в Dota 2?

За последние 4 года Valve выпустила 8 новых персонажей. Большинство из них принадлежали к категории силачей. При этом среди этих 8 персонажей не было ни одного керри.

Разработчики явно сконцентрированы на создании вариативных героев, которые можно использовать в разных ролях. Следует предположить, что Muerta будет тоже флекс-персонажем, игроки смогут эффективно юзать ее на нескольких позициях. Кстати в Dota, в отличие от той же League of Legends, очень мало героев с ручным огнестрельным орудием. Muerta станет третьим из них после Sniper с винтовкой и Snapfire с дробовиком. Kunkka и Pangolier не учитываем, потому что у них это происходит благодаря скинам.

Последние кадры тизера, вероятно, намекают на ультимейт Muerta: переход в новое, более смертоносное состояние, в котором героиня вызывает духов (как Death Prophet).