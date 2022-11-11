Лучший игрок в истории CS:GO: украинец Zeus занял 13-е место

В бразильском городе Рио-де-Жанейро проходит главный турнир полугодия IEM Rio Major.

Организатор турнира – ESL – объявили, что намерены во время матчей четвертьфиналов плей-офф турнира вручить награду Лучшему игроку десятилетия в Counter Strike. Учитывая, что Counter Strike: Global Offensive летом исполнилось 10 лет, можно считать эту награду, лучшему игроку в истории игры.

Лучший игрок за все время в CS:GO

За последние 10 лет в Counter Strike: Global Offensive играли много интересных персонажей, которые могут быть претендентами на звание "лучшего".

Среди них также и украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев – снайпер Natus Vincere. Интересно, что он единственный из возможных Player of the Decade, кто будет играть в плей-офф бразильского мажора.

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Легендарный украинский капитан Даниил "zeus" Тесленко вошел в список и занял в нем 13-е место.