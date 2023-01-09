Na'Vi - Team Spirit: смотреть онлайн-трансляцию матча Dota 2

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между Na'Vi и Team Spirit в DPC 2023.

10 января состоится киберспортивный поединок по Dota 2 между украинской Na'Vi и российской Team Spirit в рамках Dota Pro Circuit 2023 EEU Tour 1 Division 1.

В состав "рожденных побеждать" входят три украинца, казах и россиянин. Интересно, что наши ребята есть и в составе "спиритов", за них выступают Илья YatoroGOD Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. В позапрошлом сезоне Team Spirit даже выиграла The International, но в том году команда выступила достаточно слабо.

Встреча состоится в формате бо3, то есть до двух побед. Старт матча запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Na'Vi - Team Spirit

Трансляция будет доступна в этой новости 10 января в 13:00 по Киеву. Все трансляции региональной лиги Восточной Европы можно смотреть бесплатно онлайн на Twitch.

Напомним, что на нашем сайте вы можете найти расписание всех чемпионатов по Dota 2 в 2023 году.