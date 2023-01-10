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NaVi потерпели второе поражение на турнире Dota Pro Circuit 2023

Украинский коллектив проваливает старт соревнование.
Сегодня, 16:27
NaVi
NaVi

10 января в рамках Dota Pro Circuit 2023 EEU Tour 1 Division 1 встретились украинская команда NaVi и сербская (российская) Team Spirit.

На первой карте казалось, что у "рожденных побеждать" нет никаких шансов, Spirit полностью зааутдрафтили соперников. Но украинский коллектив уверенно разыграл все свои карты, и начал доминировать на карте уже с лейн-фазы. Уже к середине игры стало ясно, что NaVi не отпустят эту игру, и они действительно завершили карту чуть больше, чем за полчаса.

Но, к сожалению, не хватило запала у наших ребят на вторую карту. Spirit снова прекрасно провели драфт-фазу и сразу же забанили Рикимару, на котором swedenstrong нанес слишком много боли противникам. Матч стал отражением первой битвы, но теперь в другую сторону. Как итог, 1:1 и следующая решающая карта.

Увы, третий раунд украинская организация отдала почти с самого начала. NaVI допустили много ошибок и не сумели реализовать возможности для того, чтобы отыграться. Как итог, неудачная игра приводит ко второму поражению в двух матчах на старте турнира..

NaVi - Team Spirit 1:2
 


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