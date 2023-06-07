Лидер NaVi S1mple поиграл в игру "бункер" на стриме с россиянами

Украинец, кажется, забыл о том, кто является спонсором терроризма.

Один из лучших игроков в CS:GO, а также снайпер NaVi, Александр S1mple Костылев вновь отличился с негативной стороны.

Украинец решил принять участие в стриме на платформе Twitch вместе с соотечественником Evelone и поиграть в игру "Бункер". Также на данном ивенте было пять российских блогеров.

Лидер "рожденных побеждать" смеялся и веселился на стриме, пока в угле светился QR-код на донат пострадавшим людям после подрыва дамбы Каховской ГЭС в результате масштабного наводнения.

За трансляцию блогеры насобирали всего две тысячи гривен. Как сообщил журналист Александр Петрик, зрителями Evelone в подавляющем большинстве являются россияне, а собирали деньги на карту Монобанк.

К слову, сам Evelone является уроженцем оккупированной Новой Каховки. Ранее сообщалось, что S1mple встретился с Неймаром в Бразилии.