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Лидер NaVi S1mple поиграл в игру "бункер" на стриме с россиянами

Украинец, кажется, забыл о том, кто является спонсором терроризма.
Вчера, 23:04

Один из лучших игроков в CS:GO, а также снайпер NaVi, Александр S1mple Костылев вновь отличился с негативной стороны.

Украинец решил принять участие в стриме на платформе Twitch вместе с соотечественником Evelone и поиграть в игру "Бункер". Также на данном ивенте было пять российских блогеров.

Лидер "рожденных побеждать" смеялся и веселился на стриме, пока в угле светился QR-код на донат пострадавшим людям после подрыва дамбы Каховской ГЭС в результате масштабного наводнения. 

За трансляцию блогеры насобирали всего две тысячи гривен. Как сообщил журналист Александр Петрик, зрителями Evelone в подавляющем большинстве являются россияне, а собирали деньги на карту Монобанк.

К слову, сам Evelone является уроженцем оккупированной Новой Каховки. Ранее сообщалось, что S1mple встретился с Неймаром в Бразилии.


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