Анонсирован первый крупный турнир по новой игре от Valve

Новообразованная платформа Deadlock Prime в партнерстве с киберспортивной организацией afterMath Esports анонсировала первый турнир по Deadlock.

Напомним, Deadlock - новая игра от Valveв формате соревновательного шутера от третьего лица с элементами MOBA (или наоборот).

Примерно с весны 2024 года игра находилась в состоянии закрытого альфа-теста и содежалаьс в секрете, хотя игроки все равно о ней узнали. 23 августа Valve наконец признала существование Deadlock и открыла ее страницу в Steam.

В первые дни онлайн новой игры от создателей Counter Strike и Dota 2 держалася на уровне 100-150 тысяч игроков, сейчас количество игроков все еще невышедшей даже из альфа-теста игры держится в районе 120 тысяч игроков.

Deadlock Invitational состоится 4 и 5 октября, однако команды и их составы обещали анонсировать позже. Призовой фонд составит 10 тысяч долларов.

Стоит отметить, что ранее уже были проведены первые турниры по Deadlock, спонсированные росийскими букмекерами и по большей части с участием росийских игроков.

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