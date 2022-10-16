Valve оштрафовала PSG.LGD за конфуз с тестом на коронавирус сотрудника клуба

Valve наказала PSG.LGD на The International 2022 после того, как узнала, что сотрудник организации сдал положительный тест на COVID-19 и не сообщил об этом компании.

Генеральный менеджер китайского клуба Пан Фэй получил положительный результата теста на COVID-19, но не рассказал об этом организаторам турнира. Ввиду этого, в качестве штрафа PSG.LGD проведет ближайшие матчи на групповом этапе турнира с ограничениями.

В матче против RNG команда не сможет выбирать сторону игры, а играх с Boom и Gladiators она теряет все резервное время.

Напомним, на ISPORT также доступны календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2.