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Valve оштрафовала PSG.LGD за конфуз с тестом на коронавирус сотрудника клуба

Киберспортивная команда не проконтролировала своего представителя.
Сегодня, 19:21
PSG.LGD
PSG.LGD
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Valve наказала PSG.LGD на The International 2022 после того, как узнала, что сотрудник организации сдал положительный тест на COVID-19 и не сообщил об этом компании.

Генеральный менеджер китайского клуба Пан Фэй получил положительный результата теста на COVID-19, но не рассказал об этом организаторам турнира. Ввиду этого, в качестве штрафа PSG.LGD проведет ближайшие матчи на групповом этапе турнира с ограничениями.

В матче против RNG команда не сможет выбирать сторону игры, а играх с Boom и Gladiators она теряет все резервное время.

Напомним, на ISPORT также доступны календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 valve PSG.LGD
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